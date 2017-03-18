Форвард фарм-клуба «Аризоны» Каннингем перенёс ампутацию ноги

Нападающий фарм-клуба «Аризоны Койотс»восстанавливается после ампутации ноги, информирует Fox Sports. Игрок двигается самостоятельно, используя протез.Необходимость ампутации была вызвана нарушениями кровообращения нижних конечностей, вызванных последствиями остановки сердца, из-за которой 26-летний хоккеист в ноябре потерял сознание во время матча.Как сообщает издание, что вынужденно завершивший карьеру Каннингем не теряет присутствия духа и рассчитывает каким-либо образом остаться в хоккее.