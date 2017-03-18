Вице-президент «Тампы»: у нас не хватит денег, чтобы сохранить костяк команды

Вице-президент «Тампа-Бэй Лайтнинг»рассказал, что команду ждут изменения состава.«К сожалению, с кем-то нам придётся расстаться, об этом уже сообщили хоккеистам. Мы живём в условиях потолка зарплат, у нас есть понимание, что с ним будет в следующем году. У нас не хватит денег, чтобы сохранить костяк команды.По обмену Бишопа могу сказать, что так будет лучше для всех. Не только для Бена и команды, но даже для наших болельщиков. Я имею в виду то, что этот вопрос висел над нами весь сезон. Такова суть нашего бизнеса. Если хочешь сохранить костяк, нужны свободные деньги. Бойл и Филппула внесли огромный вклад в то, что мы так высоко поднимались в плей-офф. Но им пришлось уйти. К сожалению», – цитирует Андрейчука Sportsnet.