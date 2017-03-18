Ягр: теперь хочу обойти Горди Хоу по набранным очкам после 50 лет

Нападающий «Флориды Пантерз»прокомментировал тот факт, что благодаря двум голевым передачам в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) он обошёлпо очкам, набранным в возрасте старше 40 лет, установив новый рекорд.«Одолеть рекод Хоу — большая честь, вне всяких сомнений. Его неслучайно назвали «Мистер Хоккей», так что это очень почётно. Теперь надеюсь обойти Хоу по набранным очкам после 50 лет. Это то, к чему я стремлюсь», – приводит слова Ягра официальный сайт лиги.