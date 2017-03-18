Пашков: «Ак Барс» убедился, что нынешний Омск сильнее Уфы, и начинает нервничать

Олимпийский чемпионподелился мнением о ходе серии казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» (2-3).«Главное отличие „Авангарда“ от „Ак Барса“ — в стабильности. Казань, несмотря на несколько старомодную, не зрелищную систему игры, ниже своего уровня в плей-офф ни разу не опустилась. Тогда как Омск раскачивается на качелях — то громит „Ак Барс“, как вчера, то заваливает целые отрезки, как на казанском этапе.Я вижу, как на льду каждую смену отрабатывают хоккеисты „Ак Барса“ — чётко, по схеме, с полной выкладкой. В то же время некоторые игроки „Авангарда“ выпадают не только на периоды, но и на матчи. Вот главная причина омской нестабильности.Омск добавляет, в том числе функционально, что показывают практически все третьи периоды в серии. Если в противостоянии с „Салаватом Юлаевым“ Казань прекрасно понимала, что в конце матча при необходимости будет способна добавить, то в борьбе с „Авангардом“ всё иначе. „Ак Барс“ убедился, что нынешний Омск сильнее Уфы — и, показалось, начинает нервничать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.