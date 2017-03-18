Плющев: Артюхин не виноват в том, что он не оправдал надежд «Сибири»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛвыразил мнение относительно расставания «Сибири» с нападающим«Я могу сказать, что если вы приглашаете игрока, значит, вы знаете, как его использовать. Если приглашают игрока, а потом говорят, что он не удовлетворил наши надежды, то виноват в этом не игрок, а люди, которые его приглашали. Артюхин – не игрок молодёжной команды. Стиль его известен, предвзятое отношение судей к нему тоже известно. Все боятся, что он может нанести травму, хотя Артюхин не виноват, что он такой габаритный и что от него все отскакивают. Хоккей – контактная игра, и, может быть, он иногда перегибает палку. Но если вы приглашаете игрока и потом получается, что он не оправдал ваших надежд, это говорит о непрофессиональном подходе тех людей, которые этим занимались», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.