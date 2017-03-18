Владелец «Оттавы»: если НХЛ откажется от Олимпиады, Карлссона туда мы не пустим

Владелец «Оттавы Сенаторз»заявил, что клуб не собирается отпускать игроков на Олимпиаду в том случае, если НХЛ откажется от неё.«Отпустим ли мы Эрика Карлссона на Олимпиаду в таком случае? Нет, нет и ещё раз нет. В 2006 году Кубок Стэнли уже был у нас в руках. Мы уже начали думать, какие имена будут на нём выгравированы. Но что произошло потом? Гашек получил травму на Олимпиаде. Я не собираюсь делать это снова. Можете представить, что Карлссон поедет и получит там травму? Это моя точка зрения.«Вашингтон» собирается отпустить Овечкина? Ну хорошо, пусть так и поступают. Посмотрим на них, когда они окажутся в финале или будут претендовать на Кубок, а Овечкин будет отсутствовать. Или взять Кэри Прайса, что будет с «Монреалем», если он получит травму?» – цитирует Мелника Sportsnet.