Ежов будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Южной Кореей

Сегодня, 18 марта, в 12:00 по московскому времени выставочный матч проведут национальная команда Южной Кореи и олимпийская сборная России, информирует официальный сайт ФХР. Команда Олега Браташа сыграет в таком составе:
Ежов (Устинский);
Дыбленко — Василевский, Шумаков — Окулов — Санников;
Кудако — Наумов, Голышев — Комаров — Шенфельд;
Провольнов — Корягин, Лещенко — Воробьёв — Семёнов;
Огурцов — Беляков, Ушенин Вл. — Ушенин Вяч. — Капустин.
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