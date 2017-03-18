ФХР рассматривает Дальний Восток и Пекин как варианты для адаптации перед ОИ

Федерация хоккея России рассматривает варианты адаптационных мероприятий для сборной России на Дальнем Востоке, в Китае и в Южной Корее перед Олимпиадой-2018, сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
«Мы ещё думаем об этом: есть вариант с Хабаровском по адаптационным мероприятиям, есть вариант провести их во Владивостоке, в Пекине, и самый простой вариант — собственно в Корее», — приводит слова Курбатова «Р-Спорт».
>>> Фазель: надеюсь, к ЧМ-2017 мы поймём, приедут ли игроки из НХЛ на ОИ-2018