Сорокин вернулся в состав ЦСКА на шестой матч серии с «Локомотивом»

Стали известны составы команд на шестой матч серии плей-офф между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА, который начнётся сегодня, 18 марта, в 17:00 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Ничушкин — Попов — Петров, Науменков — Киселевич;
Плэтт — Муршак — Да Коста, Пивцакин — Ожиганов;
Кошелев — Светлаков — Мамин, Кутузов — Блажиевский;
Телегин — Андронов — Жарков, Панин — Карнаухов.
«Локомотив»:
Судницын (Красоткин);
Козун — Контиола — Тальбо, Кронвалл — Накладал;
Коршков — Красковский — Полунин, Любушкин — Гавриков;
Мосалёв — Апальков — Кадейкин, Пашнин — Рафиков;
Лугин — Локтионов — Аверин, Коледов — Галимов.
>>> Спасутся ли ЦСКА и «Авангард»? Решающие игры второго раунда плей-офф
Важные матчи плей-офф начнутся и для твоей команды! Попробуй!