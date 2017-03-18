Ежов: сборная Кореи исповедует канадский стиль, бросают отовсюду

Вратарь олимпийской сборной Россииподелился эмоциями после победы в товарищеском матче с командой Южной Кореи.«Мы ждали, что корейцы побегут вперед. Они показали хороший хоккей. Думаю, мы немножко расслабились в третьем периоде, но хорошо что выиграли. Думаю, что ключевые моменты были во втором периоде. Мы сумели сохранить свои ворота перед вторым перерывом, это и помогло нам одержать победу.Какой стиль исповедует корейская сборная? Думаю, больше канадский. Они бросают ото всюду, добивают. Они еще раз доказали, что в хоккей теперь умеют играть везде. Сейчас нужно настраиваться абсолютно на любого соперника, быть готовым в сложному матчу», — цитирует Ежова сайт ФХР.