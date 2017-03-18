«Локомотив» — ЦСКА: Панин заработал два удаления до конца матча

В шестом матче серии ЦСКА – «Локомотив» защитник «армейцев»за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, атаковав форвардов «локомотива» Брэндона Козуна и Максима Тальбо.При этом Козун не смог покинуть лёд самостоятельно, а Тальбо спустя некоторое время вернулся на скамейку.По итогам эпизода Панин был наказан двумя штрафами до конца игры – оба удаления на 5+20 минут были выписаны с формулировкой «удар соперника в голову». К тому же Панин получил 2 минуты штрафа за стычку с Якубом Накладалом. Таким образом, игрок за одну смену заработал 52 минуты штрафа.