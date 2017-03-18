Олимпийская сборная России может сыграть с Южной Кореей в траурных повязках

Олимпийская сборная России может провести матч с Южной Кореей, который состоится 19 марта, в траурных повязках в связи со смертью, сообщил первый вице-президент ФХР«Сейчас в Корее ночь, планируем, чтобы завтра олимпийская сборная России вышла в траурных повязках, провести минуту молчания. С утра мы это обсудим с нашими корейскими коллегами. Уверен, они не будут против», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.