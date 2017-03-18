Победитель «регулярки» КХЛ в очередной раз не смог выиграть Кубок Гагарина

Московский ЦСКА, ставший победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17, потерпел поражение от «Локомотива» во втором раунде плей-офф. Серия завершилась в шестом матче (1:3, 2-4).
Таким образом, победитель «регулярки» ни разу за девять сезонов не смог выиграть главный приз КХЛ — Кубок Гагарина. Ближе всего к трофею был ЦСКА в сезоне-2015/16, когда впервые победитель регулярного чемпионата вышел в финал, но проиграл магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.
Ранее регулярный чемпионат выигрывали «Салават Юлаев» (2008/09, 2009/10), «Авангард» (2010/11), «Трактор» (2011/12), СКА (2012/13), московское «Динамо» (2013/14) и ЦСКА (2014/15, 2015/16).