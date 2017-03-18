Кудашов: победа над ЦСКА забрала много физических и моральных сил

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал выход команды в финал Западной конференции после победы над московским ЦСКА в шестом матче (3:1). Счёт в серии — 4-2.«Это тяжелейшая серия. Играли, считаю, с лучшей командой, которая два года показывает мощный хоккей, и выстоять было очень сложно. Победа весомая вдвойне, забрала много сил и физических, и моральных у игроков и тренеров. Все игроки проявили свои лучшие качества. В плей-офф игра вратаря — основа всех основ. Может, хорошо, что так получилось, что Сашка Судницин вышел в нужный момент и справился со своей работой», — сказал Кудашов на пресс-конференции.