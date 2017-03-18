Фетисов — о смерти Гимаева: не хочется в это верить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумывыразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России и многократного чемпиона СССР по хоккею. Гимаев скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Ребята уходят в достаточно молодом возрасте, не хочется верить в это. Он рассказывал о хоккее на всю страну, и сейчас хоккей – самая популярная игра. Конечно, это заслуга всех тех, кто участвовал в этом процессе. И Сергей – один из самых ярких представителей этой профессии, которая вообще нужна любому виду спорта, тем более самому популярному», — сказал Фетисов.Фетисов выразил мнение, что имя Сергея Гимаева необходимо увековечить: «Надо думать об этом, искать варианты всякие. На его родине, в Уфе, там что-то может быть. Я думаю, что варианты какие-то будут появляться. Надо рассматривать. Хоккейная общественность будет поддерживать это».