Квартальнов: больше всего бесят разговоры про Радулова. У ЦСКА хорошая команда

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды в шестом матче второго раунда плей-офф с «Локомотивом» (1:3, 2-4).«Меня бесят больше всего разговоры про Радулова, раз вы про него спрашиваете. У нас хорошая команда! Но этот момент сидит. Кому-то нужно было брать на себя. Всё по делу, у нас есть определённые моменты, мы это разберём. Где-то мы физически были не готовы. Виноваты мы, ошибку совершили мы. Отставка? Тренеру всегда нужно быть готовым. Если посчитают, что плохо работали — это дело такое…Я думаю, что хоккей был хороший, быстрый, контактный. Нам понравилась наша игра, но забить гол… В этом была проблема. У нас было много шансов, оборона и вратарь у них сыграли здорово, но здесь именно нам надо забивать. Не работало большинство. У меня всё», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.