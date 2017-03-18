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175 лет назад 2016
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Апальков: хотели поддержать Судницина, а в итоге он нам помог пройти ЦСКА

18 марта 2017, суббота. 20:48. Хоккей
Форвард ярославского «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал выход команды в финал Западной конференции после победы над московским ЦСКА в шестом матче (3:1). Счёт в серии — 4-2.

«С начала серии мы были готовы, мы были уверены, что выиграем. Мы не хотели уступать ни в одном матче, делали всё для этого. ЦСКА – хорошая команда. В большинстве-меньшинстве были лучше, а наша вратарская линия – это нет слов! Мы старались поддерживали Саньку Судницина, хотели ему помочь. Получилось, что он нам помог. Все здорово сыграли сложно кого-то одного выделить», — сказал Апальков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Александр Судницин
Новости. Хоккей
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