Апальков: хотели поддержать Судницина, а в итоге он нам помог пройти ЦСКА

Форвард ярославского «Локомотива»прокомментировал выход команды в финал Западной конференции после победы над московским ЦСКА в шестом матче (3:1). Счёт в серии — 4-2.«С начала серии мы были готовы, мы были уверены, что выиграем. Мы не хотели уступать ни в одном матче, делали всё для этого. ЦСКА – хорошая команда. В большинстве-меньшинстве были лучше, а наша вратарская линия – это нет слов! Мы старались поддерживали Саньку Судницина, хотели ему помочь. Получилось, что он нам помог. Все здорово сыграли сложно кого-то одного выделить», — сказал Апальков.