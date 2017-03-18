СКА обеспечил себе как минимум бронзу чемпионата России

СКА обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата России. «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в шестом матче второго раунда (3:1, 4-2) и вышел в финал Западной конференции, где встретится со СКА.В финале Востока сыграет магнитогорский «Металлург» и победитель пары «Ак Барс» — «Авангард».СКА занял второе место в регулярном чемпионате, и после поражения московских «армейцев» претендует как минимум на бронзовые медали чемпионата России. Золото и серебро будет разыграно в финале Кубка Гагарина.