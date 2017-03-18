Гавриков: про смерть Гимаева узнали после игры, слышал, как скандировали его имя

Защитник «Локомотива»прокомментировал выход команды в финал Западной конференции после победы над московским ЦСКА в шестом матче (3:1), а также высказал соболезнование в связи со смертью заслуженного тренера«Эмоции ещё не стихли, только осознаём, что прошли дальше. ЦСКА — спасибо за серию: хорошая команда, чемпион «регулярки», как никак. Но мы тоже старались, показали свою игру и в итоге победили. Решающий матч был пятым, важно было выиграть в Москве, а дома и стены помогают. Мы вели в счёте в серии, так что давление было выше у соперника. Им нужно было побеждать, чтобы возвращать серию в Москву. Никакой проблемы, что теперь в серии СКА будут называть фаворитом. Нас это не особо волнует.Про Гимаева в ходе матча нам не говорили. Я услышал, когда его имя на трибунах начали скандировать и наши болельщики, и ЦСКА. Нам сказали уже после матча, когда пришли в раздевалку, посмотрели новости. Это большая потеря для всего нашего хоккея. Сергей Наильевич — олицетворение нашего хоккея. Все, кто был причастен, все болельщики его знали», — сказал Гавриков.