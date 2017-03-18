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Драка на льду, кровь Панина и застрявшая клюшка. Фото с матча «Локомотив» — ЦСКА

18 марта 2017, суббота. 21:42. Хоккей
18 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в шестом матче второго раунда плей-офф «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счётом 3:1 и вышел в финал Западной конференции, доведя счёт в серии до 4-2. Следующим соперником ярославской команды станет СКА.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Фото
Новости. Хоккей
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