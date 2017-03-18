«СКА-Нева» обыграл «Рубин», «Динамо» Бш — «Спутник» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги.«СКА-Нева» одержал победу над «Рубином» в четвёртом матче, сравняв счёт в серии (3:1, 2-2).Во втором периоде «армейцы» забросили трижды, решив исход встречи, — отличились Денис Кондратьев, Михаил Мальцев и Андрей Рычагов. Единственный гол тюменской команды в третьем периоде забил Виталий Каменев.Балашихинское «Динамо» в овертайме одолело «Спутник» со счётом 3:2 и увеличило преимущество в серии — 3-1.В составе победителей шайбы забросили Илья Баранов, Владислав Ефремов и Иван Игумнов. У «Спутника» забили Евгений Дубровин и Александр Шибаев.