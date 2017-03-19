Коршков: ну и что, что ЦСКА больно бьёт, мы тоже их били

Нападающий «Локомотива»поделился своими впечатлениями после победы над ЦСКА во втором раунде плей-офф. Шестой матч завершился со счётом 3:1 (4-2 в серии).«Конечно, мы верили, что сможем пройти их, особенно если будем сплочённым коллективом и все четыре звена покажут свою лучшую игру. У нас это получилось. ЦСКА больно бьёт? Ну и что? Мы тоже их били.Кто был лидером в раздевалке? Кого-то выделить сложно, на самом деле. Все опытные ребята — каждый из них подбадривал, брал слово в раздевалке. Макс и Брэндон подсказывали, конечно, по ходу матчей, но не только они. У нас много ребят с опытом плей-офф – Егор Аверин, Даниил Апальков, все играли друг за друга», — цитирует Коршкова «Советский спорт».