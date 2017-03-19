Пивцакин: ЦСКА не взял Кубок Гагарина — значит, провалился

Защитник ЦСКАпрокомментировал поражение от «Локомотива» во втором раунде плей-офф. Шестой матч серии завершился со счётом 1:3 (2-4).«Дело не в „регулярке“. Побеждать везде нужно, мы всегда хотим быть первыми. Но в чемпионате это получилось, а в плей-офф – нет. Можно ли назвать сезон провальным? Да, мы очень рано вылетели, мы не хотели так рано вылетать точно. Наверное, 50 на 50. Но мы не взяли Кубок Гагарина – значит, провалились.Забить нам не получилось, это самое главное. И пропустили много в меньшинстве. Мы работали над меньшинством, но, видимо, недоработали. Думаю, можно остановить легионерское звено „Локомотива“, но мы этого не сделали, пропустили. Возможно, мы сыграли слишком стандартно. Сил и желания у нас было полно, просто не получилось забить. Есть ли у „Локомотива“ шансы? Шансы есть всегда. Смотря как „Локо“ играть будет, и какое будет судейство», — цитирует Пивцакина «Р-Спорт».