«Вашингтон» победил «Тампу», Кучеров забросил 2 шайбы, Овечкин сделал 2 передачи

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:3.В первом периоде на дубль Ти Джея Оши (одна из шайб — с передачи) хозяева ответили точными броскамии Александера Киллорна.Мэтт Нисканен (после паса Овечкина) и Джон Карлсон в начале заключительной трети вернули «Кэпиталз» перевес в две шайбы. Кучеров сократил отставание до минимального, но большего добиться хозяева не смогли. Окончательный счёт установил Оши, поразивший пустые ворота.