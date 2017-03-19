Кучеров забил свой 100-й гол в НХЛ, он на 4-м месте в гонке снайперов в сезоне

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) и был назван его третьей звездой.Эти голы стали 32-м и 33-м в активе российского игрока в сезоне. В снайперской гонке лиги он разделил третье место с ещё 4 игроками. Первый из двух голов стал для Кучерова 100-м в НХЛ. Всего на его счету 71 (33+38) очко в 64 матчах при полезности «+12». В гонке бомбардиров он идёт на седьмом месте в лиге.Видео голов Кучерова доступны на официальном сайте НХЛ: