Макдэвид вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона

Капитан «Эдмонтон Ойлерз»забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:0).Канадский хоккеист открыл счёт во втором периоде, забив свой 25-й гол в сезоне. Это позволило ему первым в лиге достичь отметки в 80 (25+55) очков. Он стал первым игроком «Ойлерз» за последние три сезона (после Тэйлора Холла в сезоне-2013/14), набравшим 80 очков.Макдэвид вернул себе лидерство в гонке бомбардиров, в настоящее время он опережает Брэда Маршана из «Бостон Брюинз» на 1 очко.