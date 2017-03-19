Лебрюн: Ягр хочет отыграть в НХЛ ещё один сезон

Известный обозреватель телеканала ESPNотметил, что, согласно его информации, нападающий «Флориды Пантерз»хочет провести в Национальной хоккейной лиге ещё один сезон.«Мне сказали, что Ягр склоняется к такому решению, но оно пока не окончательное. Всё будет ясно после того, как завершится текущий чемпионат. «Флорида» также заинтересована в Ягре при условии справедливой цены, потому что Яромир оказывает большое влияние на молодых хоккеистов. Ему ведь только 45 лет, не так ли? Он шутил, что будет играть до 50, хотя, возможно, это было сказано всерьёз», — отметил Лебрюн.В нынешнем чемпионате «Флорида» борется за попадание в зону плей-офф, от которой её отделяют шесть очков. На счету Ягра 39 (14+25) очков в 70 матчах при показателе полезности «+11».