Епанчинцев: Анисин использует шанс вернуться в большой хоккей

Главный тренер «Сарыарки»рассказал о выступлении команды в плей-офф ВХЛ и вкладе в результат форварда Михаила Анисина. Также тренер поделился впечатлениями от текущих событий в плей-офф КХЛ.«Сарыарка» стабильно провела «регулярку», заняла третье место в лиге. В серии второго раунда плей-офф против «Зауралья» у нас 2-2 и, понятно, многое решит матч номер пять.В этом году «вышка» сделала качественный шаг вперёд. Средний уровень клубов вырос, весь сезон идёт очень плотная борьба. Также отметил бы судейство — особенно после того, как ВХЛ перешла под эгиду ФХР. В плане арбитража в этом сезоне каких-то серьёзных накладок не припомню.Анисин? У нас есть целая группа лидеров команды — и Анисин в эту группу профессионально вошёл. Знаю Мишу с четырёх лет, когда его взял на сбор в Алуште тренер «Спартака» Вячеслав Михайлович Анисин. Руководитель нашего клуба Аргын Зайруллаевич Нигматулин, который уделяет «Сарыарке» огромное внимание, тренерский штаб дали Анисину-младшему шанс вернуться в большой хоккей — и он его использует. Два победных гола Миши в трёх матчах первого круга плей-офф против чеховской «Звезды» говорят о его кахаэловском уровне. У Анисина настоящий кубковый характер! Не секрет, что пять лет назад «Динамо» завоевало Кубок во многом благодаря 14 шайбам лучшего снайпера КХЛ.Мне нравится разнообразие игровых и тренерских стилей в КХЛ. ЦСКА играет в один хоккей, СКА — в другой, Ярославль — в третий, ну и так далее. Ярославль выбил ЦСКА? Это не сюрприз. Хоккей ЦСКА эффективен, но во многом понятен — и «Локомотив» тактически под соперника подстроился, его прочитал. Год назад сделать это было сложнее, ведь у «армейцев» была такая звезда, как Александр Радулов. В этом и заключается величие звёзд — прочитать их просто невозможно, они и делают результат. Финал СКА — Магнитка? Нет гарантий, что решающая серия сезона будет именно такой. Я бы не сбрасывал со счетов ни Казань, ни другие клубы. В КХЛ многое непредсказуемо»,- цитирует тренера Russia-Hockey.