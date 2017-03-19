Генменеджер «Далласа»: мы хотим вернуть Ничушкина, он будет в списке защищённых

Генеральный менеджер «Даллас Старз»рассказал в эфире эдмонтонской радиостанции 630 CHED, что техасский клуб планирует вернуть себе нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.«Да, мы планируем, что Валерий к нам вернётся. Я пока не знаю, через какое время: может быть, через год, а может быть, через два. Скорее всего, Ничушкин попадёт в наш список хоккеистов, защищённых от драфта расширения, который пройдёт летом. Ему всего 21 год, у него масса сильных сторон. Ничушкин представляет большую ценность», — заявил Нилл.На драфте расширения от выбора с «Лас-Вегасом» команды могут защитить до семи нападающих. Ничушкин провёл в «Далласе» три сезона, набрав суммарно 64 (23+41) очка в 166 матчах, а перед началом нынешнего чемпионата на правах ограниченно свободного агента подписал контракт с ЦСКА. За «армейцев» Ничушкин набрал 24 (11+13) балла в 36 матчах регулярного чемпионата и пять (1+4) очков в девяти матчах плей-офф.