Маклеллан: «Эдмонтон» победил, проведя не лучший матч

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал победу над «Ванкувер Кэнакс» (2:0).«Нефтяники» одержали третью победу подряд и вернулись на третье место в Тихоокеанском дивизионе с 85 очками в 71-м матче.«Мы победили, проведя не лучший матч. В некоторых аспектах соперник выглядел лучше и местами переигрывал нас. Они убедительнее смотрелись в борьбе за шайбу, но наш вратарь дал нам шанс.Кроме того, наш лучший бомбардир и капитан забил очень нужный гол, а потом нас выручило большинство», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.