Гришаков и Елизаров признаны звёздами матчей WHL, Лазарев — 3-я звезда матча OHL

Нападающий «Калгари Хитмэн» Андрей Гришаков был признан первой звездой матча регулярного чемпионата WHL c «Кутенау» (4:1). На счету российского форварда заброшенная шайба.
Форвард «Эдмонтон Ойл Кингз» Анатолий Елизаров стал третьей звездой матча регулярного чемпионата WHL с «Ред Дир» (4:1). На счету игрока заброшенная шайба.
Голкипер «Оттава 67» Леонид Лазарев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата OHL с «Ошава» (5:2). Хоккеист отразил 30 бросков из 32.
Защитник Сергей Зборовский из «Реджайны Пэтс» на данный момент заработал показатель полезности «+72».