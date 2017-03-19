Назаров: надо поднять вопрос регламента и медосмотра в турнирах ветеранов

Главный тренер «Нефтехимика»выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Гимаева и заявил, что необходимо вносить изменения в турниры ветеранов.«Выражаю искренние слова соболезнования от своего лица и от лица всего хоккейного клуба «Нефтехимик». Я лично знал Сергея Гимаева, его сына, семью. Мы были в хороших отношениях. Хотел бы поднять вопрос обязательного медосмотра перед матчами ветеранов. Всё должно быть так, как в обычном матче профессионалов. Медицинские показания, состояние здоровья, тотальный контроль со стороны врачей.Вероятно, надо пересмотреть и регламент ветеранских турниров, уменьшить время периодов. Не хочется, чтобы такие трагедии повторялись. Это очень печально», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.