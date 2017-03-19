Браташ: получим от Знарка рекомендации, кого нам нужно готовить

Главный тренер олимпийской сборной Россииподвёл итоги двух матчей против национальной сборной Южной Кореи. Российская команда одержала две победы«После первой игры разобрали давление и раскаты соперника, и этот матч уже провели получше. Ребята знали, что требуется делать, поэтому игра получилась более содержательная, причём со стороны обеих команд.Не всё получалось. Один нюанс изменили: по-другому стали начинать атаки. Со второго периода это заработало. Нападающих соперника стали отыгрывать одним пасом, переводить шайбу в среднюю зону, так как они активно играли тремя форвардами. Наши нападающие стали лучше открываться, и игра с нашей стороны сразу стала намного интересней.Психологический настрой был лучше. Перед первой встречей мы хоть и предупреждали, что нужно быть готовыми на 100 процентов, всё равно у них в головах сидело, что соперник слабый. Хотя, как оказалось – совсем не слабый.27 марта начнётся следующий сбор. После этого мы отправимся в Ригу на товарищеские матчи против сборной Латвии. Мы получим рекомендации от тренерского штаба национальной сборной, от Олега Знарка, кого нам нужно готовить. После этого определим состав. В прошедших двух матчах мы проверили большую группу ребят. Каждый проявил себя по-разному, но теперь мы имеем представление об этих хоккеистах.Смерть Гимаева? Меня многое связывало с Сергеем Наильевичем. В своё время, когда меня призвали в ЦСКА, он как раз закончил карьеру. Я переодевался в раздевалке на его месте. Это был 1985 год. Потом мы с ним тесно сотрудничали, когда работали на телевидении, очень много общались. Я очень потрясён. Сильно расстроился, когда узнал. Ночью смог заснуть только под утро. Услышал трагическую новость во время трансляции «Локомотив» — ЦСКА», — цитирует Браташа официальный ФХР.