Окулов: с Шумаковым и Санниковым я практически не играл, нужно было привыкнуть

Нападающий олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями от двух победных матчей с командой Южной Кореи.«Удалось провести игру в более спокойном темпе. Мы не старались перебегать соперника, нужно было сыграть более умно. Защитники быстрее переводили шайбу в атаку, все мы исключили грубые ошибки.С Сергеем Шумаковым и Степаном Санниковым я практически не играл, нужно было так же привыкнуть друг к другу. Хорошо, что получилось забить голы. Вообще, в сборной нужно было привыкать к заданию тренера, так как в клубах мы играем каждый в свой хоккей. Думаю, во второй игре у нас стало получаться гораздо лучше.Уже с первой смены было понятно, что сыграть спустя рукава не получится. У них очень быстрая команда, видно, что они хорошо учатся. В составе есть натурализованные евроамериканцы, которые также подсказывают в каких-то моментах. Каждый хоккеист мечтает играть в сборной. Плохо, что мы не попали в плей-офф с «Сибирью», но хорошо, что сезон продолжается. Сейчас будет недельный отдых, и, если после него вызовут, с огромным удовольствием приеду на сбор», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.