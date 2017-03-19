Власенков: игроки в сборную из ЦСКА? Сорокин, Киселевич, а у Телегина три гола

Трёхкратный чемпион Россииоценил работу Дмитрия Квартальнова в ЦСКА и поделился своим мнением, кто бы из игроков «армейского» клуба мог усилить сборную России при подготовке к чемпионату мира.«Дмитрий Вячеславович – хороший тренер. Нет смысла другого искать. У них хорошая команда. Нет смысла его менять. Подберут ещё несколько игроков поопытнее и помастеровитее, которые смогут решать большие задачи, и у них всё будет хорошо. Нужны игроки, которые умеют играть в плей-офф. Думаю, что Радулова ЦСКА не хватило. Не хватало ещё тех ребят, которые играли в прошлом году и в семи матчах проиграли «Магнитке» – Зайцева и Любимова. Хорошо играли, интересная была борьба, интересно было смотреть.Кандидаты в сборную? Сорокин в порядке и защитник Киселевич, набравший восемь очков в плей-офф, тоже. Ничушкин по игре в плей-офф не показал того, что от него ждали. Телегин за весь сезон три гола забил – это мало. Он играл за счёт того, что он зарабатывал удаления. Но этого мало надо. Надо забивать и отдавать передачи, ведь он же нападающий», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.