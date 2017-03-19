Владимиру Константинову исполнилось 50 лет

19 марта исполнилось 50 лет известному российскому защитнику Владимиру Константинову. Уроженец Мурманска Константинов начал карьеру в столичном ЦСКА, откуда попал в юниорскую сборную СССР (золото ЮЧМ-1986), а затем в молодёжную и главную национальную сборные.До отъезда в НХЛ Константинов стал трёхкратным чемпионом мира (1986, 1989 и 1990), на мировом чемпионате — 1991, проходившем в Финляндии, был капитаном команды. Начиная с сезона-1991/92 выступал за «Детройт Ред Уингз», где был одним из членов легендарной «Русской пятёрки», созданной Скотти Боумэном, и в 1997 году стал обладателем Кубка Стэнли.Карьера Константинова, получившего за океаном прозвище Владиатор, прервалась 13 июня 1997 года, когда лимузин, в котором ехали хоккеисты, на большой скорости врезался в дерево. Водитель автомобиля Ричард Гнайда не имел действующих прав: его лицензия на управление машиной была недействительна из-за вождения в нетрезвом виде. Защитник Вячеслав Фетисов, ехавший в том же автомобиле, получил незначительные травмы и смог продолжить играть в следующем сезоне, а Константинов и массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов провели несколько недель в коме. После полученных травм Константинов завершил карьеру и долгое время не мог самостоятельно передвигаться.Четыре года назад Владимир начал проходить курс в восстановительном центре в Ливонии, штат Мичиган. Под присмотром тренера Мэтта Дрейка он выполнял специальные упражнения, в результате которых состояние Константинова заметно улучшилось: он постепенно начал ходить и самостоятельно выполнять повседневные домашние дела. Известно, что в последнее время Константинов увлёкся живописью и пишет картины, которые хорошо продаются на аукционе.