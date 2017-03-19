Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, Вячеслав Быков сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА.
Квартальнов покинет московский клуб после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, несмотря на действующий контракт. ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2-4 в серии. Квартальнов работал с «армейцами» на протяжении трёх последних сезонов, и его главным достижением стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.
Вячеслав Быков уже работал главным тренером ЦСКА в период с 2004 по 2009 год. Кроме того, он выигрывал два золото чемпионата мира во главе сборной России и два Кубка Гагарина: в 2011 году с «Салаватом Юлаевым» и в 2015 году со СКА. В последнее время Быков жил в Швейцарии и входил в попечительский совет «Фрибурга». По ходу сезона-2016/17 он согласился на роль консультанта главного тренера швейцарской команды.
По информации «Чемпионата», переговоры о переходе некоторых игроков в ЦСКА, в частности Константина Окулова из «Сибири» и Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева», проходили уже без участия Квартальнова.