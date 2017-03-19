Гомоляко: Фурх должен показать один из лучших матчей, чтобы обыграть «Ак Барс»

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, как будут развиваться события в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». На данный момент в противостоянии со счётом 3-2 ведут подопечные Зинэтулы Билялетдинова.
«Сможет или не сможет «Авангард» перевести серию в седьмой матч – увидим вечером. Думаю, что их игра будет построена на хорошей дисциплине и хорошей реализации моментов, которые они создавали на протяжении всей серии. Голевых ситуаций создаётся много, а реализуется мало. Игра в неравных составах будет много значить. Фурх сегодня должен показать один из лучших своих матчей, чтобы победить «Ак Барс».
Все знают Зинэтулу Хайдаровича, который никогда не отходит от своих планов. Не думаю, что казанцы сегодня будут показывать какую-то другую игру, атакующий хоккей они не будут показывать. Команда весь сезон наигрывала эту тактику, поэтому думаю, что она будет придерживаться своей игры, которую она показывала во всех матчах плей-офф.
На кого бы я поставил в сегодняшнем матче? Не знаю. Я до этого говорил, что серию выиграет «Ак Барс». Значит, сегодня я должен поставить на «Авангард», чтобы казанцы потом выиграли в Омске. Это неблагодарная вещь, но если говорить о всей серии, то дальше пройдёт «Ак Барс», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.