Маккиннон: мы должны вернуть «Колорадо» высокий статус

Нападающий «Колорадо Эвеланш»поделился впечатлениями после матча с «Детройт Ред Уингз», который стал для его команды последним на «Джо Луис Арене».Напомним, после окончания сезона «красные крылья» переезжают на новую арену, в честь этого на арене перед матчем были показаны хайлайты самых ярких встреч между командами.«Было приятно увидеть старые хайлайты. Мы должны вернуть команде статус, когда она участвует в подобных решающих встречах», — приводит слова Маккиннона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.