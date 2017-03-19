Виньо: «Рейнджерс» могут 30 минут показывать сильную игру

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился мнением об игре своей команды в последних матчах. Напомним, «рейнджеры» проиграли шесть последних матчей дома при удачной игре на выезде.«Я сказал своим парням этим утром и повторю опять: площадка 30 метров длиной, 26 метров шириной. И без разницы, где она находится — в Филадельфии или где-то ещё. Лёд — он и есть лёд. 30 минут мы способны показывать очень сильный хоккей. Но мы должны все 60 минут держаться вместе. И не нужно об этом слишком много думать. Это надо просто делать, и всё», — цитирует Виньо официальный сайт лиги.