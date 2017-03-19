Капитан «Ак Барса» Свитов пропустит шестой матч серии с «Авангардом»

Стали известны составы команд на шестой матч серии плей-офф между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом», который начнётся сегодня, в 17.00 мск. Матч пропускает капитан «Ак Барса» Александр Свитов, хотя на утренней тренировке форвард занимался вместе с Азеведу и Секачем.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Секач — Азеведу — Голубев, Захарчук — Мусин;
Архипов — Ткачёв — Чибисов, Йордан — Охтамаа;
Лукоянов — Малыхин — Варнаков, Батыршин — Яруллин;
Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев, Сидоров.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Лемтюгов — Соботка — Пережогин, Густафссон — Анелёв;
Пьянов — Зубов — Михеев, Мартынов — Медведев;
Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков, Меньшиков — Григорьев;
Бут — Юньков — Пестушко, Дервук — Орлов.
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