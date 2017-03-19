Капитан «Ак Барса» Свитов пропустит шестой матч серии с «Авангардом»

Стали известны составы команд на шестой матч серии плей-офф между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом», который начнётся сегодня, в 17.00 мск. Матч пропускает капитан «Ак Барса» Александр Свитов, хотя на утренней тренировке форвард занимался вместе с Азеведу и Секачем.«Чемпионат» проведёт текстовуювстречи.«Ак Барс»:Гарипов (Галимов);Секач — Азеведу — Голубев, Захарчук — Мусин;Архипов — Ткачёв — Чибисов, Йордан — Охтамаа;Лукоянов — Малыхин — Варнаков, Батыршин — Яруллин;Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев, Сидоров.«Авангард»:Фурх (Шилин);Лемтюгов — Соботка — Пережогин, Густафссон — Анелёв;Пьянов — Зубов — Михеев, Мартынов — Медведев;Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков, Меньшиков — Григорьев;Бут — Юньков — Пестушко, Дервук — Орлов.