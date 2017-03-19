Любушкин: тренерский штаб внесёт корректировки, и «Локомотив» заиграет ещё лучше

Защитник ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от победы в серии с ЦСКА (4-2).«Мы выиграли – это самое главное. Очень много силовой игры, борьба шла на всех участках площадки. Практически все матчи закончились с преимуществом одной из команд в одну или две шайбы. Очень напряжённая серия.Удивил ли чем-нибудь ЦСКА? Мы готовились, разбирали их игру, поэтому особых сюрпризов не было. Также «Локомотив» старался выполнять своё задание – думаю, у нас это получилось сделать.Минусы в игре своей команды? Я думаю, что на этот вопрос ответит тренерский штаб. Алексей Николаевич и его помощники обязательно нам подскажут, что-то подкорректируют – и дальше будет всё хорошо, мы заиграем ещё лучше, поскольку учтём ошибки», — цитирует Любушкина официальный сайт КХЛ.