«Ак Барс» — «Авангард»: форвард хозяев Голубев отказался от драки с Орловым

Форвард «Ак Барса»отказался драться с защитником «Авангарда»В середине второго периода шестого матча серии казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» произошёл любопытный эпизод. На 30-й минуте встречи защитник омичей Сергей Орлов, не выходивший до этого на лёд, провёл свою первую смену и попытался подраться с нападающим казанцев Денисом Голубевым. Тот демонстративно отказался сбрасывать краги, в результате чего «Ак Барс» получил четырёхминутное большинство, а Орлов, сыгравший в матче лишь 6 секунд, сразу ушёл в раздевалку. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина для 18-летнего Орлова это был первый матч.Игра продолжается, в концовке второго периода «Ак Барс» выигрывает со счётом 4:0.