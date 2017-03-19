Тэйвз: несмотря на лидерство «Чикаго» в конференции, мы можем играть лучше

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением о текущем выступлении команды.«Несмотря на то что мы лидируем в Западной конференции, знаем, что можем играть значительно лучше. В последних матчах нас спасла отличная игра вратаря и обороны, которые позволяли „Чикаго“ оставаться в игре. Современный хоккей очень быстро меняется. Сейчас мы будем играть с „Торонто“, в составе которого блистает Остон Мэттьюс. Если он так играет в первый год в НХЛ, то страшно представить, на что он будет способен через несколько лет. Против таких хоккеистов надо уметь защищаться», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.