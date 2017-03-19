Вратарь «Авангарда» Фурх пропустил 4 шайбы за 40 минут и был заменён

Голкипер омского «Авангарда»в шестом матче серии с казанским «Ак Барсом» пропустил четыре шайбы после 25 бросков и был заменён во втором перерыве.В третьем периоде ворота омской команды защищает 25-летний Олег Шилин, который уже подменял чеха в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. 2 марта в пятом матче серии с «Адмиралом» Шилин провёл на льду 9 минут и 17 секунд, отразив 4 броска из 4, а омичи выиграли ту встречу со счётом 6:0.Матч «Ак Барс» — «Авангард» продолжается. Идёт третий период, казанцы выигрывают со счётом 4:0.