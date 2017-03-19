Билялетдинов: серия с «Авангардом» была интересной, играли в динамичный хоккей

Главный тренер «Ак Барса»подвёл итоги выигранной серии с омским «Авангардом» (4-2).«Игра была очень хорошей. Ребята играли с очень хорошим настроением, уверенно. Серия в целом была интересной. Обе команды показывали хороший, динамичный хоккей.Отсутствие Свитова – это ротация или здоровье? Здоровье.Голубев всё сделал правильно. Сыграл на команду.Несколько слов о предстоящем сопернике – «Металлурге»? Хорошая команда, мы все об этом знаем. Особенно большинство, за счёт которого они много выигрывают. Это хорошая, сильная команда – чемпион», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».