Канарейкин: давайте оставим вопрос драки Орлова, он не связан с развитием игры

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение в шестом матче серии с «Ак Барсом» (0:5, 2-4 в серии).«Думаю, серия получалась. Она была упорной. Сегодня «Ак Барс» сильно начал, мы старались поднять игру, но не удалось.Почему решил выпустить Орлова для драки с Голубевым? Честно говоря, не знаю, что комментировать. Давайте оставим этот вопрос, который не связан с развитием игры», – приводит слова Канарейкина «Спорт Бизнес Online».