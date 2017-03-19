Канарейкин: давайте оставим вопрос драки Орлова, он не связан с развитием игры

Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение в шестом матче серии с «Ак Барсом» (0:5, 2-4 в серии).
«Думаю, серия получалась. Она была упорной. Сегодня «Ак Барс» сильно начал, мы старались поднять игру, но не удалось.
Почему решил выпустить Орлова для драки с Голубевым? Честно говоря, не знаю, что комментировать. Давайте оставим этот вопрос, который не связан с развитием игры», – приводит слова Канарейкина «Спорт Бизнес Online».
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