Яруллин: Голубев молодец — не стал размениваться и психовать, заработал удаление

Защитник «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в шестом матче серии с «Авангардом» (5:0, 4-2 в серии).«Тяжёлая серия. «Авангард» – хорошая команда, ребята бились. Спасибо нашей команде: сыграли друг за друга, все вместе были. Что произошло с командой в прошлом матче? Это плей-офф. Мы же не можем взять и выиграть все матчи, так не бывает. Они тоже стараются, бьются. Им больше подфартило. Мы сделали выводы, вышли и выиграли.Эпизод, когда Орлов вышел целенаправленно подраться с Голубевым? Они проигрывали, надо было пытаться перевернуть ход игры, взбодриться. Денис молодец – не стал размениваться и психовать. Заработал нужное удаление», — приводит слова Яруллина официальный сайт клуба.