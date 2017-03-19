Чибисов: когда игроки «Ак Барса» едины, они непобедимы

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в серии с «Авангардом» (4-2).«Получилось сыграть как команда. Ребята собрались, все старались, бились. Поэтому такой получился результат. Когда мы едины, мы непобедимы.Как оценю поступок игрока «Авангарда», который пытался подраться с Денисом Голубевым? Это была установка тренера «Авангарда». Денис сделал правильно, что не стал драться, а заработал для команды большинство», — приводит слова Чибисова официальный сайт клуба.