Голубев: знал, что Орлов выходит драться, но какой смысл с ним размениваться

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги после шестого матче серии с «Авангардом» (5:0, 4-2 в серии).«В прошлом матче произошёл какой-то сбой, может, не настроились. Собрались с командой, поговорили о том, что нельзя отпускать эту серию. Сегодня вышли единым целым, и отсюда такой результат.Знал, что Орлов выходит драться, перед вбрасыванием его для этого отправили. Ещё на раскатке был инцидент, он подъезжал. Но какой смысл драться с человеком, который за всю карьеру на льду провёл меньше времени, чем получил удаление. Не было смысла размениваться. Сделал так, что у команды было четыре минуты большинства. Это самое важное. Тренеры сказали, что не надо вмешиваться ни в какие драки и потасовки», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.